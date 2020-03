L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui furti nel centro di Palermo. Ladri scatenati in città, pronti a prendere di mira i negozi del centro ormai chiusi da giorni per via dell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore i carabinieri si sono occupati di due raid in via Ruggero Settimo, il salotto del commercio della città, e di un colpo in corso Vittorio Emanuele. Mentre diversi cittadini hanno segnalato di avere trovato le auto forzate nella zona di viale Strasburgo. Un reato, quello dei furti sulle macchine parcheggiate, che sembrava tramontato ma che la dice lunga su come le difficoltà economiche legate alla crisi sanitaria spingano in tanti ad «arrangiarsi». In via Ruggero Settimo i ladri sono riusciti a portare via 35 giubbotti esposti all’interno del negozio «Geox». I banditi sono entrati in azione di notte, sono riusciti ad aprire l’ingresso, dove i militari non hanno trovato segni di effrazione e ad impossessarsi della merce. Sempre in via Ruggero Settimo sono stati trovati segni di effrazione all’ingresso del negozio «Disney», dove i malviventi non sono riusciti a portare a termine il piano. Qualcuno, approfittando delle strade deserte, ha provato il colpo ma senza riuscirsi. Anche su questo episodio sono in corso indagini. L’altro raid notturno è stato messo a segno venerdì notte in corso Vittorio Emanuele 397, dove si trovano i distributori automatici di snack e bevande. I malviventi si sono messi all’opera per scardinare le macchinette e prendere il danaro. Magro il bottino: appena 40 euro. Anche in questa circostanza, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri.