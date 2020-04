L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà sanitarie nei padiglioni del Civico non interessati dall’emergenza Coronavirus. Retroscena incredibili come l’infermiera costretta a portare il pannolone per fare pipì senza doversi spogliare durante il turno infinito «Soffrono tutti i reparti –dice Aurelio Guerriero, segretario provinciale Nursind Palermo e coordinatore delle Rsu del Civico-ma, in questo momento a patire di più, sono le aree non Covid. Le amministrazioni si sono date da fare per cercare i dispositivi e, alla fine, chi lavora con i pazienti contagiati più o meno riesce ad avere le protezioni. Non è sempre così, invece, negli altri padiglioni dove gli operatori spesso sono indifesi davanti ad un possibile contagio».