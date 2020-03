L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui casi di Coronavirus a Palermo. È un bollettino in chiaroscuro quello che arriva dal «Cervello» e dal comando provinciale dei carabinieri. Nell’ospedale di via Trabucco si registra infatti il secondo caso tra i medici – oltre al primario del pronto soccorso pediatrico, è risultato positivo anche il dirigente dell’ortopedia pediatrica – mentre sono risultati negativi quasi tutti gli altri tamponi eseguiti sabato sui sanitari della struttura. L’attività del pronto soccorso sta tornando pian piano alla normalità e si susseguono gli interventi di sanificazione. Entrambi i dirigenti si trovano in quarantena sotto stretto controllo. Positivo risulta essere un medico neurologo, contagiato a quanto sembra dopo avere visitato un paziente. Adesso il dottore è ricoverato in ospedale con una polmonite, le sue condizioni sono costantemente monitorate. Un caso sospetto invece nel call center «Almaviva» di via Filippo Cordova. Riguarda un lavoratore assente dal servizio dal 5 marzo. L’azienda ha attivato un intervento urgente di sanificazione dei locali, mentre gli impiegati già adottano il telelavoro. «L’azienda conferma le decisioni già comunicate in ordine alla messa in sicurezza di tutte le persone impegnate in servizio – si legge in un comunicato della direzione -, e alle modalità di lavoro, attraverso remotizzazione con la collaborazione dei clienti, necessarie ad assicurare assoluti livelli di protezione».