L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nobile gesto di Lorenzo Della Luna, 28enne di Noto affetto da mielite virale, costretto a muoversi su una sedia a rotelle per via di un deficit motorio agli arti superiori e inferiori. Ha destinato parte dei fondi necessari per l’acquisto di un’auto dotata di speciali dispositivi, a favore di alcune famiglie in difficoltà: «Il mio sogno è quello di conquistare la totale indipendenza. Nasce da qui l’idea di acquistare un’auto speciale che mi consentirebbe di spostarmi liberamente. Il costo dell’auto di per sé non è eccessivo- aggiunge Lorenzo -, ma gli esclusivi impianti di cui dovrà essere dotata superano i quarantamila euro. Una somma eccessiva che non è alla portata delle mie tasche. Ad oggi, grazie al sostegno di amici e sodalizi, sono riuscito a raccogliere poco più di 10 mila euro, tuttavia, alla luce di quanto si sta verificando a seguito dell’emergenza Covid-19, non me la sono sentito di rimanere indifferente. Sono tante le persone in difficoltà che non lavorano o costrette a chiudere le attività e rimanere a casa». Così ha convertito il denaro in buoni spesa, offrendo a decine di famiglia generi di prima necessità. «Se il “Trigona” di Noto, così come è stato annunciato, diventerà Covid-hospital, consegnerò 1.500 euro per l’acquisto di apparecchiature, in caso contrario aiuterò il reparto di oncologia dell’ospedale di Catania dove sono ricoverati tanti piccoli. Il mio sogno, quella agognata libertà da raggiungere con l’auto, per il momento può anche attendere».