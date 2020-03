L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle ulteriori restrizioni per arginare l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Sarà l’esercito ad aumentare il numero di posti di blocco e le ronde destinate ad intercettare chi viola l’obbligo di non uscire da casa. Nella nuova ordinanza è stop alle attività sportive e alle passeggiate. Negozi chiusi la domenica e possibilità di uscire da casa una sola volta al giorno per acquistare farmaci o generi alimentari. Si teme che fa i 35 mila siciliani rientrati negli ultimi 10 giorni possano esserci potenziali portatori sani del virus. Saranno i prefetti, in raccordo col ministro degli Interni, a coordinare l’impiego dei militari: il numero di quanti saranno impegnati in strada dipende quindi da loro.