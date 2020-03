L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla donazione di Tim ai detenuti. In collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, ha donato 1.600 cellulari e altrettante schede agli Istituti Penitenziari italiani per sostenere e avvicinare i detenuti ai propri familiari in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus. L’iniziativa permetterà ai detenuti di parlare e realizzare video chiamate con i propri cari, superando l’ostacolo Covid-19. Gli apparecchi saranno distribuiti agli Istituti Penitenziari.