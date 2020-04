L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla delle imprese che adesso sono in crisi di liquidità a causa dello stop per il Coronavirus. Per affrontare questa situazione il Governo regionale – si legge – sta preparando una nuova manovra e il testo sarà in giunta all’inizio della prossima settimana. Intanto è stata istituita una task force per coordinare le misure, costituita dall’assessore all’economia Armao oltre al ragioniere generale della Regione, i dirigenti generali dei dipartimenti Finanze, Programmazione e Attività produttive e dalle Autorità di gestione dei Fondi europei e nazionali e dall’Autorità regionale dell’innovazione tecnologica, e il capo di Gabinetto vicario del presidente Musumeci. A coordinare la struttura sarà Benedetto Mineo.