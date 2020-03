L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Si supera il tetto dei 450 pazienti, con un nuovo record di casi nelle ultime ore. La settima vittima dall’inizio dell’emergenza è un 87enne di Ribera, morto ieri all’ospedale di Enna. L’uomo, per altre patologie, era stato ricoverato dapprima al nosocomio di Sciacca – dove sono stati registrati oltre 20 contagi – e una volta dimesso con test virologico negativo aveva cominciato ad avere difficoltà respiratorie, quindi sottoposto a successivo tampone al triage di Ribera, stavolta positivo, e trasferito in terapia intensiva all’Umberto I, mentre i familiari si trovano in isolamento domiciliare. L’ottava vittima è ad Agrigento. È risultato positivo – ma l’esame è stato effettuato post mortem – un paziente settantenne che era stato ricoverato il 25 febbraio scorso all’ospedale San Giovanni Di Dio. Ma al triste elenco dei decessi legati al Coronavirus potrebbe aggiungersi un altro anziano, stavolta di Salemi, morto all’ospedale di Castelvetrano venerdì notte dopo un periodo di isolamento domiciliare: un caso sospetto di contagio in attesa dell’esito del tampone virologico. Nel bollettino ufficiale della Regione, diffuso come di consueto ieri in tarda mattinata, sono ancora sei le vittime indicate: una a Caltanissetta, un’altra a Siracusa, due a Catania e altrettante a Enna. Sale invece a 458 il numero dei pazienti che risultano ancora ammalati in Sicilia, con un incremento di 79 casi rispetto a venerdì scorso, mentre dall’inizio dei controlli, sottolinea la Regione, considerando anche i deceduti e le 26 persone guarite finora, il totale è di 490 campioni positivi. Nel bollettino risultano 254 degenti di cui 48 in terapia intensiva, cioè sei intubati in più rispetto a venerdì scorso. Catania ha ancora il numero maggiore di ricoverati, con 118 pazienti, ma stavolta, anziché da Palermo con i suoi 27 casi, è seguita da Messina, dove i degenti salgono improvvisamente a 40, mentre a Siracusa ed Enna sono 19, a Trapani e Caltanissetta 12, sei a Ragusa, uno ad Agrigento e in tutta l’Isola 204 contagiati si trovano in isolamento domiciliare. Su scala provinciale, 181 ammalati sono a Catania, 66 a Messina, 52 a Palermo, 42 a Siracusa, 34 ad Agrigento, 27 a Trapani, 26 a Caltanissetta, 23 a Enna e sette a Ragusa.