L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su contagi e decessi in Sicilia. Con un balzo di 137 nuovi contagiati cresce ancora la curva epidemica del Coronavirus in Sicilia, ma a salire è anche il numero delle persone ammalate decedute. Nell’ultimo bollettino dell’emergenza, diffuso come di consueto nel primo pomeriggio di ieri, oltre alla quota complessiva dei pazienti attualmente positivi, che da 799 passa a 936, la Regione indica 25 decessi in tutto, ma nelle ore successive il bilancio è salito a 28 vittime. Tra martedì scorso e ieri, altre quattro persone sono morte in provincia di Catania: un uomo di 50 anni e un paziente di 74 anni all’ospedale Cannizzaro, e un ultranovantenne al Garibaldi, tutti affetti da gravi patologie pregresse, mentre a Caltagirone non ce l’ha fatta la donna di Sciacca, cinquantenne, ricoverata giorni fa in terapia intensiva al Gravina. Ma ci sono vittime anche a Messina: un uomo di 81 anni morto alla clinica Cristo Re per complicanze respiratorie causate dal Covid 19 e una paziente di 86 anni con altre patologie al Policlinico Martino. Salgono così a tre i decessi in città dopo la morte della donna di 97 anni ospite della casa di riposo «Come d’incanto» in cui si sono registrati 36 contagi in pochi giorni. Ieri, dopo una settimana senza ricevere il cambio, quasi tutto il personale sanitario della struttura è uscito dalla Rsa, e la maggior parte, risultata positiva al virus, è stata messa in quarantena, mentre i pochi addetti rimasti all’interno, oltre a supportare gli anziani ospiti, daranno indicazioni a un «Covid team» attivato dal Policlinico Martino – su sollecitazione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – per affrontare al meglio il focolaio, sul quale la procura di Messina ha aperto un’inchiesta.