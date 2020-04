L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del focolaio di Coronavirus scoppiato a Palermo nelle clinica Maria Eleonora di via Regione Sicilia. Ci sono in totale 18 contagiati, le condizioni più critiche sono quelle di una donna di 72 anni originaria di Partinico, che era ricoverata nel centro per un intervento. Adesso nessuno entra e nessuno esce dalla struttura in attesa che le autorità sanitarie svolgano tutti i controlli.