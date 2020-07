L’edizione odierna parla della situazione Coronavirus in Italia e in Sicilia in particolare. Sulla proroga dello stato di emergenza sanitaria non si è ancora deciso, precisa Speranza, che è tra i favorevoli.

I dati odierni mostrano il minimo di nuovi contagi da inizio epidemia e buone notizie dalla Lombardia, ma anche focolai preoccupanti in aziende del Nord.

Sette le principali restrizioni prorogate a fine luglio: obbligo di mascherina nei luoghi chiusi; distanziamento di almeno un metro; misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani; rispetto dei protocolli di sicurezza per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti; sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena; divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue e controlli più stringenti su aeroporti, porti e confini.

In Sicilia le prescrizioni non cambiano: bisogna portare con sé la mascherina, indossarla se si è al chiuso o se si cammina in una strada affollata.

Se invece si è soli in una strada sgombra non c’è obbligo di indossarla – conclude il quotidiano -.