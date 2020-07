L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei Ladies Open che si giocheranno al Country di Palermo.

Nelle ultime ore sono arrivate le iscrizioni di due fortissime giocatrici: la britannica Johanna Konta (14 del mondo ma è stata anche 4) e l’estone Anett Kontaveit (22).

Altre tenniste, che risiedono in Paesi del blocco ex Urss, si sono dovute cancellare dall’entry list. In particolare, la bielorussa Sabalenka (11 del mondo) e la russa-kazaka Rybakina (17). «Per entrare in Italia – spiega Oliviero Palma, direttore del torneo – con le regole attuali si sarebbero dovute sottoporre a quarantena».

Nella lista sono ben 11 le giocatrici tra le prime 27 del mondo, un livello altissimo, con in testa la rumena Simona Halep (2), che riceverà una wild card riservata alle top ten.