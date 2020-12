L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Torna a scendere la quota giornaliera delle infezioni, con 1.240 nuovi casi (125 in meno rispetto a venerdì scorso) su 10.850 esami processati (oltre 800 in più) per un tasso di positività che passa dal 13,6 all’11,4%, restando però ancora al di sopra della media italiana, pari al 10,7%.





Sono invece 34 i decessi avvenuti in Sicilia nelle ultime ore

Questa, secondo i dati ministeriali, la distribuzione dei nuovi positivi in scala provinciale: 488 a Catania, 320 a Palermo, 89 a Messina, 73 a Trapani, 69 a Enna, 57 a Siracusa, 54 a Ragusa, 50 nel Nisseno e 40 ad Agrigento.