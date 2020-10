L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Tre violazioni alla convenzione stipulata con l’ex Provincia e adesso l’Ente vuole riprendersi lo stadio del Trapani per mancata comunicazione dei cambi di proprietà, inattività della società sportiva e subconcessione al Dattilo: «Non ci hanno informato di tutti i passatti societari fin qui avvenuti – spiega Raimondo Cerami, commissario del Libero Consorzio Comunale. In base a questa convenzione dovevamo essere informati dei passaggi societari del Trapani. Cosa che non è mai avvenuta. Poi la pubblicazione di due comunicati della Federcalcio da cui risulta che il Trapani è stato escluso dal campionato professionistico ed i giocatori svincolati – continua Cerami -. Questo determina una palese inattività della società stessa e, quindi, contrasta con il proseguimento della convenzione. In ultimo, noi continuiamo ad essere formalmente i proprietari dello stadio che abbiamo dato soltanto in gestione al Trapani. Abbiamo, però, scoperto che, nel frattempo, la società sportiva ha consentito alla squadra del Dattilo di giocare al Provinciale. Cosa che io ho verificato personalmente con il presidente del Dattilo. Questo è avvenuto sulla base di un accordo assolutamente illecito e illegale da parte del Trapani, il quale non poteva dare in subconcessione al Dattilo il campo».