L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Al Bari non ci sto pensando proprio, dobbiamo pensare alla Vibonese. Se in una mia squadra succede questo, allora ho sbagliato tutto. Per me il Bari è inesistente, oggi non so nemmeno chi siano i giocatori del Bari.





Non stiamo parlando di una finale di Champions League, se mercoledì avessi una finale di Champions qualcosa cambierebbe. Fare risultato significherebbe dare continuità. La squadra sta reagendo bene a tutto quello che è successo, in linea con i parametri di crescita. È una partita molto importante perché ci permette di capire dove siamo arrivati, in un campo difficile e contro una squadra che sta facendo bene».

«A Terni abbiamo fatto quella scelta perché ci mancavano i terzini sinistri, poi ripeto: compattarsi con un uomo in più dietro significa avere un uomo in meno in avanti, bisogna capire cosa farà l’avversario. L’atteggiamento che si ha in campo farà la differenza. Lancini è un’opzione, abbiamo altri giocatori, ma lui naturalmente ha bisogno di giocare. Il suo migliore allenamento è la partita. Qualche dubbio c’è ancora, ma sono dubbi positivi».