L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei risarcimenti per i danni dell’alluvione a Palermo. Sono circa 380 le segnalazioni di danni finora pervenute al Comune, All’Ars procede l’esame del ddl proposto dal Pd con l’obiettivo di velocizzare l’iter per fronteggiare le spese relative sia ai risarcimenti che al ripristino delle aree interessate.

Ieri in prima commissione – scrive il quotidiano – è stato ascoltato il sindaco Leoluca Orlando, il quale ha chiesto tra l’altro di «valutare la possibilità di destinare una somma superiore al milione già previsto e, in ogni caso, che l’utilizzo delle somme sia svincolato da procedure burocratiche complesse, in modo da rendere i soldi disponibili quanto più velocemente possibile per il rimborso dei danni subiti dai cittadini».