L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Marsala. Il segretario Licari afferma: «4 retrocessioni? E’ insensato penalizzare in questo modo 36 società e relative squadre che ancora potevano salvarsi, anche senza passare dai play-out, come nel nostro caso alla luce del calendario che avevamo nelle ultime otto giornate, non disputate per causa di forza maggiore. La miglior soluzione è far salire tutte le prime, fissare corretti criteri di ripescaggio per le seconde e altre società virtuose e bloccare tutte le retrocessioni per andare a quella riforma dei campionati dalla Serie D a scendere. Se ciò non avvenisse – conclude – siamo già pronti noi e le altre società per presentare ricorso al Tar».