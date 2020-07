L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del primo acquisto del Palermo: il rientro in organico di Andrea Silipo a titolo definitivo dalla Roma.

Il Palermo si assicura un giovane su cui ha puntato già lo scorso inverno, ma in questo modo ha anche un vantaggio nelle graduatorie di merito previste dalla Lega Pro per l’utilizzo degli under. Non ci sono obblighi sul numero di giovani da schierare come in Serie D, ma ad ogni club spettano dei contributi economici in base al minutaggio riservato ai giocatori di età inferiore ai 22 anni.