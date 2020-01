L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del Savoia che continua a marcare i rosanero. Un «pressing» (Savoia) che fa paura al Palermo, al punto da interrogarsi su possibili cambi di guida tecnica. Punti di domanda emersi, com’è ovvio che sia, dinanzi ad un patrimonio dilapidato nelle ultime nove giornate: prima di Palermo-Savoia, il vantaggio dai bianconeri era di tredici punti. Il pareggio col San Tommaso, ovviamente, non ha aiutato a riportare il sereno in viale del Fante, ma non ha neanche fatto esplodere la crisi. Pergolizzi resiste e oggi sarà lui a condurre il primo allenamento della settimana, nel quale dovrà cercare di inventarsi una squadra inedita a causa delle assenze. Giocatori squalificati e infortunati per i quali non ha né colpe, né sostituti (salvo Accardi, che però è un over), eppure dovrà adattarsi all’emergenza per cercare di riportare a casa un risultato positivo contro il Roccella. Una partita, quella di domenica, che varrà ben più dei semplici tre punti per il tecnico palermitano.