«La consacrazione di una piccola società nell’Olimpo del calcio dilettantistico». Non è una partita come le altre, per il presidente Misiti, ma un vero e proprio evento storico. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, il Roccella si trova già da ieri a Palermo e oggi scenderà in campo allo stadio «Renzo Barbera» per affrontare la capolista, in una trasferta storica per il club ionico: «Sarà – prosegue il presidente del Roccella – come per coloro che assistettero alla semifinale con la Germania allo stadio Azteca di Città del Messico o chi ammirò le gesta di Benvenuti contro Griffith al Madison Square Garden di New York». Paragoni eccellenti per questa prima volta del Roccella sul campo del «Barbera». «Dopo la grande festa celebrata a Locri con i rosanero del presidente Mirri, la trasferta di Palermo rappresenta per la società amaranto un appuntamento carico di prestigiosi significati, una partita che non potrà essere dimenticata mai». Il club rosanero, per ricambiare quanto fatto dai calabresi in occasione del match d’andata, ha già in programma una calorosa accoglienza.