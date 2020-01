Contro il Roccella, Floriano sa come si fa. L’attaccante è a caccia del suo primo squillo in maglia rosanero e oggi farà il proprio esordio allo stadio «Renzo Barbera» contro un avversario già affrontato lo scorso anno, quando centrò col Bari la promozione in serie C. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, contro i calabresi, Floriano è riuscito a trovare la via del gol un anno fa in quello che finora è il suo primo e unico confronto contro gli ionici, dato che nella gara di ritorno nell’ultima giornata dello scorso campionato non è stato convocato. Una sola sfida, nella quale però è riuscito ad andare in rete, trovando una dei due gol che hanno evitato ai galletti una sconfitta casalinga. L’attaccante rosanero spera sicuramente in un risultato diverso dal 2-2 con cui si è chiusa la partita dell’anno scorso, ma punta deciso a trovarela sua prima rete in rosanero. Magari contro una squadra che è già riuscito a «punire» nella sua precedente avventura in Serie D.