L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Montalbano, pediatra e consigliere dell’ordine dei medici di Palermo: «Una nota della Fimp, la Federazione Italiana Medici Pediatri, sigla dell’associazione che comprende circa 5.000 pediatri di famiglia, evidenzia la documentazione di circa un centinaio di casi di “eritema pernio-like”, comunemente chiamato “geloni”, a carico dei piedi. Questa manifestazione cutanea è caratterizzata da arrossamento ed edema soprattutto sulla superficie dorsale delle dita dei piedi. Il 40% dei casi interessati da questa sintomatologia è stato segnalato tra Sicilia e Campania. Tenendo conto del periodo dell’anno, della frequenza di tali manifestazioni in un numero elevato di casi e, in particolare, del fatto che una delle azioni patogene del Coronavirus è di tipo lesivo nei confronti dei vasi sanguigni con disturbi della coagulazione, per il principio di precauzione non è da escludersi l’ipotesi che questi soggetti siano affetti da Covid-19. Orticaria? Le alterazioni della pelle come quelle provocate dall’orticaria possono essere anche legate alla circolazione del sangue. Questo può essere appunto dovuto a problemi del microcircolo superficiale che in qualche modo il contagio potrebbe provocare. Ma è una situazione che va verificata attentamente».