L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” insiste: il Palermo starebbe lavorando per allestire un organico in linea con le esigenze del tecnico Fabio Pecchia. Il 4-3-3 è il modulo designato, ma il tecnico della Juventus under 23 utilizza spesso anche un 4-2-3-1 molto offensivo. Alti e bassi a Verona, dove ha ottenuto una promozione in serie A, ma anche una retrocessione in B. Poi la parentesi a Fukuoka e ancora la chiamata della Juventus per il progetto della squadra B. Fresco vincitore della Coppa Italia di serie C, Pecchia è impegnato adesso con i playoff e potrebbe portare la seconda squadra dei bianconeri in serie B. Laureato in giurisprundenza, il tecnico potrebbe approdare al Palermo per consacrarsi definitivamente.