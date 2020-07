L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di corsa a due per la panchina del Palermo. Pecchia però, pare aver sorpassato Caserta. Il tecnico, fresco vincitore della Coppa Italia di serie C con la Juventus under 23, sta lottando nei playoff per la promozione in B. Pecchia ha la certezza di lasciare i bianconeri al termine della stagione, visto che sarà sostituito dall’esordiente Andrea Pirlo.