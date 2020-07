L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di un importo insindacabile per il Comune relativamente alla tariffa per l’utilizzo dello stadio Barbera: 341.150 euro.Si può semmai – scrive il quotidiano – tentare di compensare tale cifra con altri interventi, siano essi di manutenzione straordinaria (che nella bozza di contratto sarebbe un onere del Comune) oppure sponsorizzazioni. Non essendoci un prezzo di mercato per il «Barbera», il valore dell’immobile è stato stabilito «seguendo il metodo analitico della capitalizzazione dei redditi». Una formula che parte dalla valutazione delle singole aree di cui è costituito l’impianto, prendendo come base il reddito netto prodotto da ognuna di esse: le due torri adibite a uffici hanno un valore complessivo di 1,08 milioni, il manto erboso di circa 1,285 milioni, l’area pedonale di oltre 140 mila euro, gli spalti (ovvero la «struttura ad anfiteatro») di 5,8 milioni e gli spazi esterni di circa 216 mila euro.