L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

La squadra ritrova altri quattro elementi (tra cui tre calciatori), dopo i sei negativi dei precedenti esami. Marconi è guarito, così come Accardi, ormai fuori dalla quarantena. Per il loro rientro in gruppo bisognerà attendere la conclusione delle visite mediche.





Il Palermo dovrebbe partire domani alla volta del capoluogo calabrese. Si spera di ritrovare i restanti giocatori per il derby contro il Catania.