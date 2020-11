L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby Palermo-Catania.

Finisce in parità il derby più triste di sempre, che il Palermo avrebbe meritato di vincere. Nonostante una formazione obbligata, scritta dai medici e dai tamponi, con il solo Matranga a disposizione in panchina.





I rosa hanno praticato un calcio migliore del Catania, costruendo tre occasioni da gol. Rimarrà nella storia il derby che il Palermo ha giocato senza potere effettuare un cambio e il primo derby tra Palermo e Catania senza tifosi. Kanoute ha realizzato il primo gol interno della stagione rosanero, trasmettendo sicurezza alla sua squadra.

Nel secondo tempo, il Palermo ha sofferto ed è arretrato. All’80’ su un cross di Emmausso, Pecorino è entrato in contatto con Marconi, spingendolo leggermente, e sul contatto la palla s’è infilata in rete beffando Pelagotti in uscita. Pecorino ha toccato anche col braccio.