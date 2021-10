L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul pari di ieri tra Juve Stabia e Palermo.

Alla fine ci ha messo una pezza Pelagotti, che proprio allo scadere del tempo ha parato con un balzo alla sua sinistra una conclusione ravvicinata di sinistro di Stoppa, evitando al Palermo la sconfitta.

Era l’ultimo assalto della Juve Stabia, in cerca di una vittoria che i padroni di casa non avrebbero meritato. E che forse non avrebbe meritato neppure il Palermo. Il pari senza reti rispecchia fedelmente le difficoltà di due squadre con grandi aspettative con piccole speranze di lottare per il primo posto, tanto più che il Bari sembra avere trovato il ritmo giusto.

Vincendo ieri a Castellammare di Stabia la sua prima partita in campo esterno, il Palermo avrebbe dato un segnale, avrebbe accorciato la distanza sulla capolista, ma non è accaduto.