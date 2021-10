L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesima vittoria mancata dal Palermo ieri contro la Juve Stabia.

Il mal di trasferta non passa. Stavolta il Palermo non riesce nemmeno a segnare, cosa che nelle precedenti partite giocate lontano dal «Barbera» aveva sempre fatto, pur senza portare a casa i tre punti.

Quelli mancano anche nella gita in quel di Castellammare di Stabia, contro una Juve Stabia che davanti ai propri tifosi non è riuscita ancora a vincere. Nemmeno dinanzi a un avversario ancora a secco nel proprio stadio, però, il Palermo è stato in grado di sbloccarsi. E la classifica, punti alla mano, inizia ad assumere contorni poco ottimistici, se si vuole continuare a lottare per la promozione diretta in Serie B. Il Bari fugge (è a +7) e i rosanero, lontano dal proprio stadio, annaspano.