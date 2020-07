L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stadio “Barbera”. La cifra di 341.150 euro è ritenuta elevata da parte del club di viale del Fante, motivo per cui si stanno valutando dei metodi per compensare l’importo, tra cui affidare la manutenzione straordinaria dell’impianto al Palermo e defalcare gli oneri dal canone annuo. Si parte

dalla «revisione e/o sostituzione delle sedute delle tribuna Monte Pellegrino» oltre al «sistema della segnaletica di orientamento e/o sicurezza» e del «sistema fotografico digitale ubicato ad ogni accesso dei

tornelli, funzionante solo parzialmente». Vengono indicati inoltre

interventi per il «rifacimento della protezione impermeabilizzante della copertura della tribuna, tutti i locali dell’anello inferiore della curva nord, sud e della gradinata, i corpi scala di entrambi le torri». Non è funzionante, inoltre, «la copertura del sottopasso, prima del tunnel retrattile», definita «ormai obsoleta».