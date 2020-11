L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Juve Stabia.

Non è ancora il momento per dire che il peggio sia passato, ma il recupero di buona parte dei positivi trasmette un leggero senso di fiducia. La squadra ha dimostrato di essere attrezzata per le imprese impossibili, dimostri ora di saper affrontare con personalità anche quelle abbordabili. La rinuncia a un bomber navigato si sta rivelando pesante. Saraniti non è un rapace e lo ha dimostrato ampiamente contro il Catania mancando il facile gol del raddoppio.





L’altro tema caldo è quello degli arbitri: il Palermo non deve avere favori per il suo blasone, ma neppure può subire senza reagire gli schiaffi di arbitri a dir poco scarsi. Mirri, Sagramola e Castagnini si facciano sentire.

Sul fronte formazione, chi ha più possibilità di giocare è Accardi, che potrebbe giocare al posto di Palazzi.