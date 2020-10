L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ultimo DPCM. Le misure in vigore da oggi fino al 24 novembre sono state limate all’infinito per gli aperti contrasti che ci sono tra le posizioni politiche.

Resta la chiusura alle 18 per bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie (le attività dei servizi di ristorazione possono aprire dalle 5 in poi), che in cambio rispetto alla bozza di ieri potranno però restare aperti la domenica.





Con riguardo alle abitazioni private, è raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi.

Con il limite delle 18 non cambia per ora molto per gli esercizi commerciali come negozi, parrucchieri, estetisti. Chiudono invece palestre, piscine, terme, discoteche, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, casinò. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto.



La didattica a distanza alle scuole superiori sarà al 100% in Sicilia come

deciso dal presidente Musumeci. Non cambia nulla per le liturgie religiose.