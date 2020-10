L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli aiuti alle imprese danneggiate dalle ulteriori misure anti-Covid 19. Oggi o domani, infatti, il provvedimento con i nuovi indennizzi dovrebbe andare in consiglio dei ministri, con l’obiettivo di essere pubblicato in Gazzetta domani.

L’obiettivo è far arrivare gli indennizzi, che saranno «superiori» alla volta scorsa e interesseranno 300-350 mila aziende , «il più presto possibile», aggiunge il ministro dell’economia, che punta a far erogare i contributi «già entro metà novembre, forse persino entro l’11 novembre».





Le misure sono molte: si va dai nuovi contributi a fondo perduto, a un nuovo credito di imposta per gli affitti commerciali per ottobre e novembre; verrà inoltre cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 dicembre. Misure di sostegno per la filiera agroalimentare che risentirà delle chiusure di bar e ristoranti.