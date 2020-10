L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle di Palermo-Avellino.

Accardi 6,5

Forse è l’unico a salvarsi. Nonostante i suoi limiti tecnici è tra i pochi che nella ripresa prova a spingere e ad arrivare al cross. In marcatura non sbaglia niente. E dire che nella formazione iniziale non c’era perché avrebbe dovuto giocare Marconi.