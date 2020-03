L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il delicato momento del Marsala. Contro la Palmese è una sfida da vincere a tutti i costi. I calabri sono ultimi a quota 11, mentre gli azzurri di Terranova, dopo il suicidio casalingo di domenica, sono quart’ultimi con 23 punti all’attivo ed appena tre punti sopra il San Tommaso, seconda squadra che retrocederebbe senza andare ai play-out se il campionato finisse adesso. «Ci sono ancora i margini per risalire e conquistare una posizione di privilegio nei play-out» afferma il presidente Domenico Cottone, sotto accusa per non aver partecipato all’incontro voluto dal presidente del consiglio Sturiano e dall’amministrazione Di Girolamo per fare chiarezza sul caos societario. «È stata sottolineata – ribatte Cottone – la mia assenza, ma non è stato aggiunto che avevo comunicato di non poter venire per improrogabili impegni a Palermo. Ho già dato assicurazione che domani sarò al Comune per incontrare sindaco, assessore allo Sport e presidente del consiglio». Riguardo all’attuale caos societario, Cottone taglia corto, dicendosi anche pronto a lasciare la gestione. «Mi si accusa di tutto – dice – con argomenti a volte non veritieri. Intanto, non è stata una mia decisione quella di mettere fuori rosa Balistreri. Inoltre qualcuno vuole dimenticare che l’impegno di pagare altre due mensilità a gennaio è saltato perché non sono stati riscossi i crediti vantati verso alcuni sponsor e verso il Comune. Aggiungo che stanno venendo fuori strane vertenze, compresa quella di un consulente, per debiti precedenti la mia gestione. Insomma per essere considerato buono devo mettere i soldi, diversamente devo fare da capro espiatorio di tutte le manchevolezze altrui».