Il Licata è una squadra in grado di mettere in difficoltà tutte le rivali e di puntare ai play-off. Sulla panchina dei gialloblù c’è Giovanni Campanella, un allenatore in grado di trasmettere la giusta sicurezza ai propri calciatori e che conosce queste categorie come pochi altri. E, così, dopo la cavalcata dello scorso campionato, affidandosi proprio a Campanella, il Licata ha costruito una rosa in grado di togliersi belle soddisfazioni anche in serie D. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, gli agrigentini sono partiti bene in questo campionato, vincendo quattro delle prime sei partite e pareggiando le altre due, tanto che erano riusciti a conquistarsi il secondo in classifica. Poi, però, il calendario li ha messi contro le due attuali pretendenti al successo, il Savoia ed il Palermo e sono arrivate due sconfitte cui è seguito il pari con il Messina ed il nuovo ko con il Giugliano. Il Licata ha trovato la forza di ripartire, infilando 5 vittorie, 2 pari ed un ko nelle successive 8 e ritornando al terzo posto. Da allora è cominciata una alternanza di risultati tra casa, dove sono arrivati otto risultati utili consecutivi, e trasferta, appuntamenti nei quali il Licata è sempre stato battuto. Risultati che hanno fatto scivolare il Licata al settimo posto, piazzamento che al momento non assicurerebbe la partecipazione ai play-off. Motivo per cui i gialloblù per raggiungere l’obiettivo finale devono iniziare a far punti anche in trasferta.