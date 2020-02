L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla 25a giornata del girone I di Serie D. Due derby che incrociano gli obiettivi, tra play-off e salvezza e, soprattutto, una sfida dalla quale il Palermo si attende tanto. Quella tra l’Fc Messina quarto in classifica ed il Savoia. Questo è quanto propone la 25^ giornata. Il match principale è sicuramente quello tra i l’FC Messina ed il Savoia. È una gara dalla quale il Palermo si attende, magari, un regalo dall’Fc Messina che ormai ha messo nel mirino i play-off e potrebbe cercare di puntellare questo obiettivo frenando la corsa di un Savoia che nelle ultime tre trasferte ha vinto soltanto una volta. Per il resto, sono in programma anche due sfide particolari. A cominciare dall’incontro tra il Marsala e il Troina. Gli azzurri di casa sono alla disperata ricerca di punti per avvicinare la salvezza diretta. Il Marsale deve recuperare sei punti per avvicinare il Castrovillari, al momento 12°, e contro il Troina non può arrivare un risultato diverso se non la vittoria. Gli ennesi si ritrovano invece fuori dalla zona play-off a conclusione di un periodo particolare, nel quale vengono alternati risultati positivi ed altri negativi. Un altro derby è quello tra il Marina di Ragusa e l’Acireale. Anche il Marina di Ragusa è impegnata nella lotta per la salvezza e si trova a cinque punti dal Castrovillari. La squadra iblea deve cercare di ottenere i punti necessari per risalire la classifica sfruttando il fattore campo. Dopo le vicissitudini legate anche ai punti di penalizzazione, l’Acireale oggi appare lanciato ed i prossimi incontri potranno decidere molto sul futuro della formazione granata. Cercare di raggiungere il prima possibile la quota salvezza, invece, appare l’obiettivo dell’Acr Messina, impegnato sul campo del Roccella penultimo in classifica. Discorso simile, infine, per il Biancavilla che riceve il Nola e che va alla ricerca di quei punti che lo possono mettere al riparo da brutte sorprese nelle ultime giornate di campionato.