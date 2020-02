Il peso delle scelte in una giornata che può già determinare il cammino per la lotta alla promozione in serie C. Il Palermo che va a Licata, il Savoia che sarà ospite dell’Fc Messina, due confronti che possono incidere sul distacco tra prima e seconda in base ai risultati. I rosanero possono allungare o essere accorciati, l’importanza della posta in palio del match di domani è alta. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Pergolizzi sta pensando di sorprendere con un carta che può rivelarsi il jolly vincente: Andrea Silipo. Per il ragazzino terribile che ha spaccato la partita con il Biancavilla si prospetta l’esordio dal primo minuto. Il sacrificato sarebbe Felici, ma il baby della Roma sembra avere il diavolo in corpo in questo momento. «Ritengo Silipo quasi pronto per una maglia da titolare – spiega Pergolizzi – . È normale che lui, pur avendo grande tecnica, colpi e rapidità, debba misurarsi con un gruppo e con un sistema di gioco-ammette il tecnico. Deve capire che deve dare una mano anche in fase difensiva, sta crescendo fisicamente e caratterialmente, perché è grande negli atteggiamenti, ma dentro èancora giovane. Ha grandi margini di miglioramento e se riesce ad essere consapevole di doversi completare è tutta un’altracosa. Credo sia arrivato il momento per partire titolare, con la consapevolezza che la prestazione non deve durare 20-25 minuti». Silipo potrebbe non essere l’unica novità. Perché è il momento di assecondare l’inerzia positiva dei singoli: il ballottaggioMauri-Martin sembra pendere a favore dell’argentino. Discorso diverso per Ricciardo che potrebbe trovare spazio dal primo minuto per recuperare soprattutto mentalmente. «Dobbiamo cercare di riportarlo al top, non giocando da tempo deve trovare la condizione, ma sono convinto che possa darci una grossa mano. Ci conto, come per Lucca, Ficarrotta e Sforzini. Non va dimenticato cosa ha fatto, deve ritrovare se stesso e le motivazioni. Adesso mancano dieci partite e azzeriamo tutto, in base alle partite e alla settimana di lavoro sceglieremo chi andrà in campo la domenica, ma chi non ci andrà sarà fondamentale il doppio rispetto a chi gioca». Il calendario si accorcia, Pergolizzi è consapevole dell’importanza della prossima giornata nell’ottica delle sfide che attendono prima e seconda in classifica. «Sono due partite importanti, per noi e per il Savoia. Dai risultati possiamo farci un’idea del campionato. Entrambi giochiamo con due squadre importanti, perché il Licata lo è e l’Fc Messina pure. Direi che è una tappa fondamentale. Il Licata ha qualità tecniche e giocatori importanti che possono fare la differenza. In casa hanno sempre fatto bene, un po’ meno fuori. Ci renderanno la domenica difficile».