Ingranare la… sesta. Questo è l’obiettivo del Palermo in vista della difficile trasferta di Licata. Stando a quanto si legge nell’edizione odierne de “Il Giornale di Sicilia”, i rosanero hanno vinto le ultime cinque partite ed hanno aumentato il vantaggio in classifica sul Savoia, ma l’obiettivo della squadra di Pergolizzi è quello di vincerle tutte fino allo scontro diretto con i campani, cercando di incrementare, magari, ancora il distacco in classifica. Licata rappresenta sicuramente un test complicato e Pergolizzi non vuole lasciare nulla al caso. Per questo motivo in settimana ha preparato differenti moduli e, un po’ a sorpresa, ha previsto l’impiego del trequartista con Silipo favorito per ricoprire questo ruolo. Un calciatore che sta impressionando tanto, a tal punto che il club sta valutando la possibilità di chiedere alla Roma il rinnovo del prestito anche per la prossima stagione. Conquistare i tre punti a Licata darebbe maggiore slancio al Palermo e per violare il campo dei gialloblù Pergolizzi vuole far leva sulla difesa, chiamata a riscattare la non perfetta prova di Cittanova dove i rosanero hanno concesso due reti agli avversari. Certamente occorre valutare le condizioni fisiche dei calciatori a disposizione. Vaccaro in settimana si è fermato a causa di un infortunio alla coscia: una elongazione dell’ileo-psoas sinistro. Un problema che lo terrà fuori per almeno due settimane saltando, in questo modo, non solo la trasferta di Licata, ma anche la partita con il Nola. L’infortunio di Vaccaro crea un problema di non facile risoluzione, considerato che il terzino è un under e la loro presenza è necessaria. Ma la forza dei rosanero sta anche nella panchina, dato che i subentrati spesso sono risultati decisivi per l’esito dell’incontro. A Licata comincia lo sprint finale del campionato, dieci partite che dovranno consegnare al Palermo la promozione in serie C. «Dobbiamo vincere dieci partite – ha spiegato il presidente Mirri- , il campionato inizia domenica a Palermo. Il Savoia non molla e ogni partita, per no, è una guerra. Penso al presidente del Roccella che mi ha detto che non vedeva una partita dei suoi come quella giocata contro di noi da quattro anni o a quello del Narina di Ragusa che mi dice che con il Palermo è stata la loro migliore partita. Però dobbiamo pensare al Licata, perché nulla è scontato».