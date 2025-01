Gds: “Il centrocampo non fattura più, il Palermo chiede i gol a Segre e soci”

Il Palermo affronta una situazione critica in termini di efficacia offensiva, in particolare dal centrocampo, una zona del campo da cui si è visto poco contributo in termini di gol nella prima parte della stagione. Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, questo problema ha contribuito al posizionamento deludente della squadra in Serie B, con solo 20 gol all’attivo, rendendola una delle formazioni meno prolifiche del campionato.

Il direttore sportivo del Palermo, Osti, è già al lavoro per cercare soluzioni che possano rinvigorire l’approccio offensivo della squadra. Tra i giocatori sotto la lente c’è Filippo Ranocchia, che nonostante un inizio promettente con il club, ha visto diminuire la sua incisività a causa di un infortunio e di una concorrenza accesa nel ruolo. Nonostante sia stato riposizionato come regista da Dionisi, Ranocchia non è ancora riuscito a segnare in questa stagione, riflettendo le difficoltà generali del team.

Un altro giocatore che ha subito un calo è Segre, che nonostante un inizio stagionale incoraggiante, non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo realizzativo della scorsa stagione. Anche Verre e Gomes hanno segnato solo un gol ciascuno, insufficienti per le aspettative e le loro posizioni vicine all’area di rigore avversaria.

Di fronte a questa carenza di gol, il Palermo si trova nella necessità di rafforzare il centrocampo, sia per migliorare la produzione offensiva sia per sostituire potenziali partenze. La situazione di mercato di gennaio diventa quindi cruciale per Osti, che dovrà navigare l’oceano del calciomercato in cerca di giocatori capaci di invertire questa tendenza e riportare il Palermo su un percorso più positivo.