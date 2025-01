Gds: “Palermo, ritorno di fiamma per Gytkjaer. Gomes resta sempre in bilico”

Sotto la nuova guida del direttore sportivo Osti, il Palermo sta delineando una strategia di mercato focalizzata non su una rivoluzione dell’organico, ma su un rafforzamento mirato e sull’impiego più attivo delle risorse meno utilizzate fino ad ora. Come riporta Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, l’obiettivo è quello di integrare nel team giocatori pronti a fare la differenza, vitali per cercare di invertire il trend negativo in cui si trova la squadra.

Il club è attivo su più fronti, considerando sia possibili rinforzi che gestendo le situazioni dei giocatori che potrebbero lasciare la Sicilia. Tra questi, il centrocampista Gomes è oggetto di interesse da parte di squadre di Serie A come Parma e Genoa, nonché di club di campionati esteri, nonostante finora non siano pervenute offerte concrete. Un’eventuale partenza di Gomes, insieme a quella probabile di Saric, che sembra vicino all’accordo con il Bodrumspor, obbligherebbe il Palermo a interventi significativi in mezzo al campo.

Per quanto riguarda i rinforzi, il nome di Kasami della Sampdoria è emerso come una possibile soluzione per il centrocampo, con Vasic che figura tra gli interessi del club. Tra i giovani, Peda e Appuah potrebbero lasciare il club per cercare maggiori opportunità altrove, con il secondo che potrebbe fare ritorno in Francia per accumulare più minuti in campo.

Nel settore offensivo, il Palermo ha messo gli occhi su Christian Gytkjaer, attaccante danese del Venezia. Nonostante l’interesse della Cremonese, il Palermo è determinato a non lasciarsi sfuggire il giocatore, sperando di aggiungere un ulteriore elemento di qualità all’attacco già composto da Brunori, Henry e Le Douaron. L’arrivo di Gytkjaer sarebbe quindi un complemento alla già potente linea offensiva, e non necessariamente legato alla partenza di uno degli attuali attaccanti.