L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul cantiere Palermo, ancora “chiuso”. Agosto è il mese del ritiro a Petralia Sottana, ma ad oggi la squadra è incompleta e senza un tecnico in panchina. Caserta ha perso parecchie posizioni nella lista di Sagramola e Castagnini, a causa del crollo della sua squadra nel post-pandemia e alla mancata risposta per un appuntamento da programmare proprio a stagione finita.

Si guarda a Bari, dove domani Vivarini discuterà con la società per proseguire o meno il rapporto. Per De Rossi la situazione rimane invariata: rimane l’ostacolo relativo al patentino Uefa A non ancora conseguito, ma superabile con una deroga.