L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Bisceglie e Palermo. I pugliesi godono di un’iniezione di fiducia dopo la vittoria esterna sul campo del Foggia. Bucaro, il loro allenatore, lotterà contro i sentimenti essendo palermitano. Nella scorsa stagione, il tecnico è stato vicinissimo alla panchina del Palermo in Serie D, salvo poi vedersi bruciato da Pergolizzi. Quindi c’è la possibilità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Il 4-3-3 di Bucaro lascia spazi agli avversari, ma il Palermo farà bene anche a guardarsi dagli avanti dei pugliesi.





Partita particolare anche per due giocatori dei pugliesi: Priola è palermitano e ha un passato nel Trapani quando i granata erano allenati da boscaglia. Aria di derby anche per Giuseppe Tarantino, palermitano come Priola e Bucaro e anche prodotto delle giovanili rosanero, prima della diaspora provocata dal fallimento del vecchio Palermo.