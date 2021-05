L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza roghi a Palermo.

In fiamme Monte Pellegrino, un incendio durato 12 ore – con un imponente sforzo per lo spegnimento da parte dei vigili del fuoco, centinaia di ettari di vegetazione andati in fumo e grossi ripetitori per le antenne tv in pericolo – divampato a causa di alcuni fuochi d’artificio lanciati dai tifosi del Palermo prima del match contro l’Avellino.





E’ arrivata la condanna della società rosanero: «Il Palermo calcio condanna con decisione l’eventuale grave danno che alcuni tifosi rosanero potrebbero aver causato con fumogeni e fuochi d’artificio, durante la partita Palermo-Avellino. Il rispetto per le persone e per gli

spazi pubblici e l’attenzione all’osservanza di tutte le regole del vivere comune ha e deve avere sempre la priorità su qualsiasi iniziativa, pur

animata dai migliori entusiasmi».

Gli altri roghi del Palermitano si sono verificati nelle zone di Sagana, Torretta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Altofonte, Castelbuono, Isnello, Geraci Siculo, Piana degli Albanesi e Terrasini.