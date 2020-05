L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui test sierologici in Sicilia. Ad Agira, su 500 persone sottoposte ai test, ben 112 sono risultate in possesso degli anticorpi al Coronavirus e fra questi in 45 si erano sottoposti ai test in laboratori privati. Uno screening che comunque è ancora a metà visto che test ne sono previsti 800.