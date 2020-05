L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla positività di un ragazzo rientrato a Marsala dal Nord Italia dove frequenta l’università. Si mette in quarantena, fa il tampone, ma prima di conoscerne l’esito varca la porta della sua abitazione e se ne va in giro, entrando in contatto con altre persone. Adesso, il ragazzo rischia un procedimento penale per un realto molto grave.