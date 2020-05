L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul turismo in Sicilia. Guido Bertolaso è al lavoro per studiare un sistema per affrontare in sicurezza il via libera agli spostamenti tra le regioni d’Italia. Chi arriva in Sicilia entro il 7 giugno è tenuto alla quarantena. Ma Musumeci è pronto ad eliminare l’obbligo, nel momento in cui verrà deliberata la riapertura fra le Regioni.