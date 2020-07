L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del regalo dell’ex portiere rosanero Marco Amelia al club rosanero. Tecnico dell’European Soccer Camp organizzato dalla La Cavera Academy, l’estremo difensore è tornato a Palermo donando un paio di guanti al club rosanero, da esporre nel museo che verrà aperto prossimamente al «Barbera». Anche per lui, dopo lo

stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, ripartire da Palermo ha un significato particolare. A proposito della ripartenza del Palermo, Amelia ha detto a “TGS”: «A volte il passo indietro serve per farne di più in avanti qui c’è una programmazione per far tornare questo club ai grandi successi».