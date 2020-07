L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione stadio Barbera. Ieri c’è stato il vertice di ieri tra la dirigenza rosanero e i consiglieri della Settima commissione che non ha portato ad un punto d’incontro, ma tra le parti c’è un minimo riavvicinamento sulla base delle possibili compensazioni da effettuare sul canone da 341.150 euro proposto per la concessione del «Barbera». Allo studio – scrive il quotidiano – le agevolazioni per abbattere il canone, ma il 29 luglio si avvicina.