L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di giorni caldi in riferimento alla panchina del Palermo. Il club vuole andare in ritiro la prima settimana di Agosto e per quella data dovranno essere già pronti tecnico e buona parte dell’organico. I rosa hanno nel mirino Pecchia e Caserta che però devono ancora concludere le rispettive stagioni. Sulla carta, il tecnico della Juventus under 23, nel caso in cui andasse fino in fondo ai playoff di serie C si liberebbe prima, e cioè il 22 luglio.